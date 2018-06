Tutto rinviato al Cus Bari per la finale dei Campionati di nuoto all’aperto in programma quest’oggi. La pioggia ha infatti allagato la piscina, riaperta per la stagione da pochi giorni, costringendo i giudici ad annullare la gara poco prima della partenza. Inevitabile la grande delusione dei due atleti, Emilio Nesta e Michele Menga, studenti di Scienze e tecniche dello Sport, ovvero la magistrale di Scienze motorie.

Era ormai tutto pronto, mancava solo lo sparo dello start, con il Nesta e il Menga al Cus già posizionati, quando i giudici hanno deciso di rimandare tutto a causa del maltempo. Troppo rischioso farli scendere in vasca in quelle condizioni. Ai due contendenti non è rimasto altro da fare che tornare negli spogliatoi, non prima di aver attraversato a nuoto il piazzale del Centro Universitario Sportivo sommerso dall’acqua.