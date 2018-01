Lo abbiamo incontrato per caso mentre era a passeggio in via Sparano. Nella Giornata Nazionale del dialetto non potevano fare a meno di chiedere all’attore e regista barese Pinuccio Sinisi di recitare l’ode al dialetto. Lui, disponibile come sempre, non si è sottratto. Il risultato è un’ode efficace più di mille discorsi e spiegazioni accademiche. La poesia che ascolterete, però, non è per tutti. In questa giornata niente sottotitoli.

