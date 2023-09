Un grande evento di scambio e confronto che, attraverso la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale, associativo punta a creare un vero e proprio hub facilitatore di rapporti e scambi con l’Europa Meridionale e i Balcani, al servizio delle imprese del Mezzogiorno.

È la sintesi del progetto SEF – Sud Export Forum: “Il talento che incontra l’opportunità e che crea valore” che prenderà il via domani, giovedì 14 settembre alle ore 11 nel Centro Congressi della Fiera del Levante. Il progetto è stato promosso dalla Nuova Fiera del Levante e dal Forum Italiano dell’Export insieme all’ Assessorato allo sviluppo economico della Regione Puglia e alla Camera di Commercio di Bari e ha visto la partecipazione di rappresentanti di realtà istituzionali strettamente legate al mondo dell’export come SACE, ICE, SIMEST, CDP.

Inaugurerà il forum la firma di un protocollo d’intesa tra Michele Emiliano (Presidente della Regione Puglia), Gaetano Frulli (Presidente della Nuova Fiera del Levante), Lorenzo Zurino (Presidente del Forum Italiano dell’Export) e Luciana Di Bisceglie (Presidente Camera di Commercio di Bari) per supportare, attraverso la creazione di buone prassi e progetti specifici, l’export delle PMI pugliesi e la promozione del Made in Italy/Made in Puglia .

Nuova Fiera del Levante, IEF e Regione Puglia con Camera di Commercio intendono così facilitare lo sviluppo e la promozione delle piccole e medie imprese del territorio regionale sui mercati internazionali, attraverso l’organizzazione di eventi e iniziative volte a favorire la crescita dei volume di export delle PMI Pugliesi, nei settori di punta dell’economia del territorio, promuoverne la partecipazione agli eventi fieristici internazionali, e l’accesso a nuovi mercati in espansione anche attraverso strumenti di digitalizzazione.

“Sef – Sud Export Forum” è il primo frutto della partnership tra la Fiera e il Forum Italiano dell’Export – il primo Think tank specificamente dedicato alla discussione e al confronto sull’export e il Made in Italy , fondato e presieduto da Lorenzo Zurino, che raggruppa 2067 imprese, istituzioni ed associazioni per un totale di circa 200 miliardi di euro di fatturato.

All’evento parteciperanno, tra gli altri Gaetano Frulli– Presidente Nuova Fiera del Levante, Lorenzo Zurino, Presidente Forum Italiano dell’Export, Alessandro Delli Noci– Assessore Sviluppo Economico Regione Puglia, Francesco Divella, Vicepresidente Confindustria Bari e BAT, Pasquale Junior Natuzzi Chief Creative & Marketing Officer, Regional Manager EMM, Anna Mareschi Danieli, Vicepresidente Confindustria Udine, Presidente Confindustria Slovenia, ViceChiarwoman Acciaierie Bertoli Safau Spa.

“Siamo molto orgogliosi di ospitare il primo Sud Export Forum, un evento rivolto alle imprese del Mezzogiorno che vuole facilitare la valorizzazione dei rapporti e gli scambi commerciali con i paesi che si affacciano nel Mediterraneo – dichiara Gaetano Frulli – Presidente della Nuova Fiera del Levante. In linea con la mission della Fiera di essere ponte tra Oriente e Occidente e di fronte ad uno scenario sempre più internazionale, il nostro obiettivo deve essere quello di realizzare occasioni e opportunità che siano da impulso allo sviluppo e alla crescita economica e sociale. Per fare questo occorre passare dall’internazionalizzazione, processo fondamentale per lo sviluppo della Nuova Fiera del Levante”.

“Da imprenditore nato nel Sud Italia prima che da presidente del Forum Italiano dell’Export credo che il progetto SEF possa rappresentare un reale valore aggiunto per tante aziende meridionali che hanno grandi potenzialità legate all’export che però non riescono a sfruttare pienamente per mancanza di know-how e di conoscenza del complesso meccanismo di proiezione sui mercati esteri, commenta Lorenzo Zurino – Presidente del Forum Italiano dell’Export. Sono convinto che la collaborazione con una realtà di grande prestigio e tradizione come la Fiera del Levante possa aiutare il Mezzogiorno a migliorare quantità e qualità della propria presenza sui mercati internazionali”

PROGRAMMA FORUM

ore 11:00 FIRMA PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE PUGLIA, LA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI, IL FORUM ITALIANO DELL’EXPORT E LA NUOVA FIERA DEL LEVANTE

ore 11:15- Apertura dei lavori

Michele Emiliano – Presidente Regione Puglia

Alessandro Delli Noci- Assessore Sviluppo Economico Regione Puglia

Luciana Di Bisceglie – Presidente Camera di Commercio di Bari

Lorenzo Zurino– Presidente IEF – Forum Italiano dell’Export

Gaetano Frulli- Presidente Nuova Fiera del Levante

Modera

Giuseppe Brindisi- Vicedirettore di VideoNews, conduttore Zona Bianca e TG4, Mediaset

11:45 – 13.30 Relatori:

Matteo Zoppas – Presidente Agenzia ICE

Stefano Rossetti, già Direttore Generale BPER, Executive Vice President CXCentax spa

Riccardo Maria Monti- Presidente Italfer, Triboo spa, CdA ADLER Group Spa

Anna Mareschi Danieli– Presidente Confindustria Slovenia, ViceChiarwoman Acciaierie Bertoli Safau Spa

Antonio Bartolo– Regional Director Sud SACE

Pasquale Pilla– Studio Associato IXVOS

Lucio Di Nosse– Magistrato, Presidente Corte di Giustizia Tributaria

Nicola Graziano– Già Presidente Tribunale delle Imprese di Napoli

Sebastian Caputo, Ceo & Founder 012 Factory Spa

Francesco Tilli, Staff del Presidente Simest Spa

13:00 -13:45

break lunch

14:15-16:00 Relatori:

Alberto Pedroli Direttore Molise, Puglia, Basilicata INTESA SAN PAOLO SPA

Sergio Angioi, Direttore Generale – Tenute Al Bano Carrisi

Francesco Divella, Vicepresidente Confindustria Bari e BAT

Luigi De Santis, Presidente Associazione Orbita, Console Onorario Israele Puglia

Canio Scianatico, Amministratore Delegato Fantini Scianatico SpA

Pasquale Junior Natuzzi Chief Creative & Marketing Officer, Regional Manager EMM

Savino Muraglia Giunta esecutiva Coldiretti

Claudio Sinisi Giunta Confcommercio Bari e Bat, Delegato all’internazionalizzazione.

16:15- chiusura dei lavori:

Lorenzo Zurino, Presidente IEF – Forum Italiano dell’Export