La formazione continua ad essere un tema importante per Banca Popolare di Puglia e Basilicata che, in collaborazione con la società di consulenza Focus Consulting, ha deciso di costruire il percorso “Manager di Persone 4.0”, dedicato al top management, per sottolineare la centralità che ricoprono le risorse umane nella realtà bancaria, ma soprattutto in BPPB.

Un percorso avanzato di sei incontri realizzati ad Altamura con esperti per rafforzare consapevolezza, conoscenze e competenze di ciascuno. Assegnare obiettivi piuttosto che compiti, comunicare, effettuare valutazioni e dare feed-back, sono strumenti manageriali di grande aiuto, che supportano la capacità di definire e concordare gli obiettivi di team e individuali, nella convinzione che gli obiettivi liberano le potenzialità delle persone e ne facilitano lo sviluppo. La capacità di fornire feedback costruttivi è poi decisiva per accompagnare un processo motivazionale e di crescita, al di là dei limiti imposti dall’attuale sistema di valutazione delle performance.

Il percorso, iniziato e concluso con Giovanna d’Elia sul tema “Nuovo Mindset: la fiducia” ha invitato i partecipanti a ridefinire i nuovi tempi e, con le sue capacità di coaching, ha lavorato sul feedback. Giuseppe Li Volti, CEO Focus Consulting ed Executive Coach, ha invece accompagnato i dirigenti nel modulo sul TIME MANAGEMENT. L’attrice Maria Bolignano, Actor Coach, ha approfondito le abilità di public speaking. Con l’utilizzo di strumenti e tecniche teatrali e di comunicazione efficace ha, infatti, guidato il gruppo nell’acquisizione di uno stile assertivo di comunicazione con il proprio pubblico, interno ed esterno. Rino Scoppio, invece, ha fornito gli strumenti utili per il Business Writing e per una comunicazione personal branding necessaria per valorizzare le persone, i ruoli e l’azienda. Marco Sprocati ha, infine, avuto il compito di dare metodo e suggerimenti su come si organizza una riunione efficace.

I gruppi si portano a casa, nel quotidiano dei loro ruoli in azienda, la convinzione, più che rafforzata, di poter dare un’anima all’organizzazione, essere ciascuno una squadra e poter contribuire efficacemente a generare clima positivo per affrontare i cambiamenti che il mondo bancario sta attraversando in un tempo 4.0 e new normal.