Novità importante per chi si recherà agli sportelli Amgas. La partecipata del

Comune di Bari, terminata con successo la fase sperimentale, ha adottato il sistema

TuPassi per la gestione dei servizi di prenotazione e accoglienza presso la propria sede

ubicata in Corso Alcide De Gasperi, presso il parco Di Cagno Abbrescia.

“Abbiamo sostituito il tradizionale numero progressivo con un appuntamento

personalizzato che il cittadino può fissare comodamente da casa – spiega Vanni Marzulli,

presidente Amgas -. Una scelta che rientra nella nostra strategia di continuo

potenziamento dei servizi al cliente e che abbiamo voluto accelerare in questo momento

delicato, per ridurre code e assembramenti”.

Si tratta di un sistema tecnologicamente avanzato ma semplicissimo da utilizzare.

Il cliente può scegliere se fissare l’appuntamento sul sito www.amgasbarisrl.it o tramite

l’app Amgas, non è necessario essere registrati, basta compilare il form con alcuni dati

personali, incluso il codice fiscale. È inoltre possibile prenotare direttamente dal totem

presso la sede Amgas, dove si può sempre contare sull’aiuto degli addetti all’accoglienza.

“TuPassi rappresenta un supporto tecnologico utile ed efficace ma non va a sostituire il

rapporto umano, uno dei nostri grandi punti di forza. Spesso si recano da noi persone

anziane e continueranno ad essere accolte e assistite a 360° come sempre”.

TuPassi accoglie infatti anche chi non ha prenotato, in questo caso il cliente viene inserito

al primo orario disponibile. Il sistema consente di ottimizzare le agende in tempo reale e

gestire ritardi, anticipi e assenze. Il servizio è a disposizione non solo dei clienti ma anche di tutti coloro che vogliano affacciarsi semplicemente per chiedere informazioni o sottoscrivere nuovi contratti.