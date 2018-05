Due birre made in Italy, la Unica e la Ipa, hanno vinto l’oro al Meininger’s International Craft Beer Award. Vincere fuori casa ha un sapore speciale. Vincere ben due medaglie d’oro non è una consuetudine. Vincere nella patria dove bere birra è una cultura, non ha alcun prezzo.

In Germania, a Neustadt, a sud di Francoforte, al Meininger’s International Craft Beer Award il made in Italy firmato Birra Morena ha entusiasmato novanta giudici che gli hanno assegnato ben due medaglie d’oro alla Unica e alla Ipa.

Con circa mille birre a concorso, per una tra le più importanti competizioni e degustazioni internazionali di birre artigianali. L’appuntamento ideale per conoscere e degustare le migliori craft beer, che stanno conquistando una fascia di mercato sempre più importante.

La Unica è una birra speciale, doppio malto aromatica, dal colore rosso tendente all’ambrato. Questa particolare birra è prodotta con malti locali, farina di castagne e numerose spezie che ne conferiscono un gusto vellutato, amabile, unico ed inconfondibile. Viene fermentata in cantina e rifermentata in bottiglia magnum da un litro e mezzo.

La IPA, invece, è una birra particolarmente luppolata, prodotta da ben dodici luppolature. Dal colore ambrato, amara ma gradevole, dal corpo morbido e fresco, con sentori agrumati, tropicali, floreali e speziati. Anche questa birra, speciale cruda non filtrata doppio malto, è fermentata in cantina e rifermentata in bottiglia.

Entrambe sono prodotte a Balvano, in provincia di Potenza, in uno stabilimento sorto nei primi anni ’80 e rilevato nel 1999 dalla famiglia Tarricone, dopo essere passato di proprietà in proprietà, da Prinz Brau a Birra Moretti, al Gruppo Labatt, a Interbrau ed in fine all’Heineken.

“Siamo fortemente soddisfatti di questo ennesimo riconoscimento per le nostre craft beer – spiegano con soddisfazione i Tarricone titolari del birrificio Birra Morena – ancor più contenti perché, con questo ennesimo riconoscimento, ora tutte le nostre craft beer sono state premiate con il massimo riconoscimento nei più importanti concorsi mondiali”.