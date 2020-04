Arrivano notizie poco confortanti dal fronte dei dispositivi di sicurezza consegnati al personale sanitario impegnato in prima linea nella lotta al coronavirus. Le mascherine Ffp2, donate dalla Protezione Civile alla Puglia e alle altre regioni d’Italia sono state ritirate, in quanto non idonee per l’uso sanitario. Ad annunciarlo è Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

“Sono a comunicarvi che il Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19, dott. Domenico Arcuri, mi ha informato che le mascherine contenute in involucri che riportavano la dizione maschere Ffp2 equivalenti, inviati dalla Protezione Civile, agli OMCeO dei capoluoghi di Regione, non sono dispositivi autorizzati per l’uso sanitario – si legge in una circolare interna -. Vi chiedo quindi di sospendere immediatamente la distribuzione e l’utilizzo di quanto ricevuto, informando nel contempo eventuali medici o strutture che ne fossero già in possesso”.