In totale le persone che in Italia hanno contratto il Coronavirus sono 3858. Attualmente i positivi, stando all’ultimo bilancio diffuso dalla Protezione Civile, sono 3296, 148 i decessi, e 414 le persone guarite.

Nella giornata di oggi, sottolinea il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, ci sono stati 138 guarigioni e 41 decessi (di cui 25 in Lombardia, 8 in Emilia Romagna e 4 in Veneto). La fascia di età delle persone decedute va dai 66 anni ai 94, tutti con diverse patologie.

Il dato complessivo vede ricoverati con sintomi 1.790 persone, in isolamento domiciliari 1.555, 355 persone in terapia intensiva. Totale guariti il 10,73 % delle persone colpite da coronavirus, 3,84 % i morti.

In Puglia i casi sono saliti a 16. Rimane alta l’attenzione per il Nord della Puglia e in particolare per la zona di San Marco in Lamis definita la Codogno del Sud.