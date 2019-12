Due nuovi collegamenti veloci nel weekend uniranno in cinque ore la Capitale con il Salento. Si parte il venerdì pomeriggio da Roma Termini alle 16.05 con un’unica fermata intermedia a Bari Centrale alle 19.42 e arrivo a Lecce alle 21.05. Il sabato mattina, partenza da Lecce alle 7.30, con fermata a Bari Centrale alle 8.53 e arrivo a Roma Termini alle 12.25.

Anche Milano diventa più vicina. Con i nuovi Frecciargento in servizio sulla linea Adriatica, le distanze tra la Puglia e il capoluogo lombardo si accorciano fino a mezz’ora grazie al vantaggio di poter viaggiare sulla linea Alta Velocità Bologna-Milano.

Entro il primo semestre del 2020 tutti i treni Frecciabianca in circolazione sulla linea Adriatica verranno sostituiti dai nuovi Frecciargento.

Confermati dal prossimo 15 dicembre tutti i collegamenti Frecce, Intercity e Intercity Notte da e per la Puglia. Partenza anticipata alle 10.06 per il Frecciabianca 8824 Lecce – Milano (a. 18.55) e per il Frecciabianca 8820 Taranto-Milano (p. 9.16 – a. 17.55).

Non solo treni a lunga percorrenza.

Trenitalia offre ogni giorno oltre 200 treni regionali che garantiscono collegamenti capillari su tutto il territorio pugliese con partenze ogni mezz’ora, nelle ore di punta, e ogni ora, nelle fasce intermedie, tra Foggia e Lecce.

Sono 40 i treni regionali sulla linea Lecce – Bari e 38 quelli sulla linea Bari – Foggia: 1 ora e 23 minuti il tempo di percorrenza tra Bari e Foggia, 1 ora e 41 minuti quello tra Bari e Lecce, con interscambi per raggiungere le località dell’area metropolitana di Bari.

Partenze ogni mezz’ora anche tra Barletta – Fasano sui treni suburbani. Da lunedì prossimo 16 dicembre, i treni regionali in circolazione sulla linea Bari – Taranto serviranno anche le nuove fermate di Modugno e Villaggio del Lavoratore.

Il treno regionale in Puglia è il mezzo più comodo e veloce per raggiungere, sulle brevi distanze, grandi città e piccoli centri. Durante il weekend è possibile raggiungere le principali destinazioni turistiche della regione, come Polignano a Mare, Monopoli, Trani o Giovinazzo godendosi il panorama senza doversi mettere alla guida e cercare parcheggio.

Dal mese scorso, inoltre, su tutti i canali di vendita Trenitalia è possibile acquistare un biglietto unico per il treno e per il servizio urbano di Molfetta, cliccando “Molfetta Città”.