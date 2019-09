Due panini con il pomodoro ed è pronta per spazzare in piazza Garibaldi. È questo il segreto della nonna che appena può, armata di scopa, raccoglie gli accumuli di foglie e sporcizia in piazza Garibaldi.

L’arzilla 80enne è l’esempio di come basti poco per rendere più pulita la città. Il video è stato postato da una barese sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro. “Sindaco pensate di assumerla all’Amiu?”, scrive l’autrice del video. Secondo altri le nonne del quartiere che frequentano la piazza sono costrette a pulire da sole per non essere sommerse dall’immondizia.