Gilet gialli sui manichini in vetrina. La trovata del negozio Sonny Bono all’Auchan di Casamassima ha acceso l’interesse dei tanti che frequentano il centro commerciale. Un chiaro segnale d’appoggio agli agricoltori in rivolta in Francia o una trovata pubblicitaria? Di certo la vetrina non lascia nessuno indifferente.

La domanda l’abbiamo rivolta direttamente al responsabile del negozio che ha sottolineato quanto la rivolta nel paese della baguette è stata d’ispirazione. Una mossa di marketing quindi che, grazie ai gilet gialli, attira i clienti dell’Auchan.