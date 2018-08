Dopo le parole del procuratore Giuseppe Volpe riguardo lo sgombero del Palagiustizia di Bari, non è tardata la risposta del sindaco Antonio Decaro sulla richiesta della proroga dello sgombero del palazzo in via Nazariantz.

“Le parole allarmate del procuratore Volpe sul futuro del Palazzo di Giustizia non sono per noi una sorpresa – dichiara il sindaco Decaro -. Abbiamo ascoltato in questi mesi il grido d’allarme giunto da magistrati e avvocati, a conferma di quanto noi abbiamo sostenuto sin dall’inizio. È necessario che l’Inail, proprietario dell’immobile, o il Ministero, che quell’immobile lo occupa, attestino la necessità di ulteriore tempo per lo sgombero”.

“A quel punto – continua nella nota il Sindaco – sarà il Comune di Bari ad assumersi la responsabilità, prescritte eventuali misure cautelative, di valutare di concedere ulteriore tempo necessario allo sgombero”.

“Se non dovesse arrivare una richiesta di proroga entro stasera – aggiunge – chiederò al Prefetto di convocare una riunione e sarà il Comune a sostituirsi a tutti e ad assumere le decisioni necessarie. Noi sindaci siamo abituati a prenderci le nostre responsabilità e se serve al bene della comunità anche ad assumere iniziative che non ci competono”.

“L’assenza di una richiesta esplicita – conclude Decaro – da parte di uno dei due soggetti sembrerebbe dire che non ci sono necessità. Invece, questo contrasta con la presenza all’interno di quel palazzo di magistrati, personale di segreteria, fascicoli dei processi e strumenti di lavoro che il Ministero non sa nemmeno dove collocare. È incomprensibile pretendere dai tecnici di un Comune una proroga di termini per lo sgombero di un immobile che era e resta inagibile, senza che nessuno lo chieda manifestandone la necessita”.