“Altri 11 autobus nuovi da domani saranno in circolazione in città. E con i 54 arrivati all’inizio dell’anno, siamo a quota 65. Ma possiamo ancora migliorare”. Con un annuncio un po’ a sorpresa il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha presentato ieri sulla sua pagina facebook 11 nuovi autobus che da oggi prendono ufficialmente servizio, ma non è tutto.

“Il Comune di Bari – prosegue Decaro ricordando quanto già fatto sapere nei giorni scorsi – ha infatti partecipato ad un avviso della Regione Puglia per acquistarne altri 25, così potremo mettere a disposizione dei cittadini 90 nuovi mezzi in totale. I nuovi autobus sono un primo passo concreto verso il cambiamento del trasporto pubblico”.

“In questi mesi – conclude il Sindaco – lavoreremo per aumentare il numero dei chilometri finanziati dalla regione, in modo da far circolare con maggiore frequenza i nuovi autobus, riducendo i tempi di attesa alle fermate”.

Speriamo che i nuovi mezzi in servizio da oggi si rompano meno spesso dei colleghi già in circolazione, le avarie abbondantemente documentate purtroppo si sprecano.