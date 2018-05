Bari e la Grecia torno a essere unite via cielo da Volotea. La compagnia aerea low cost ha infatti annunciato la ripresa dei collegamenti verso Santorini a partire da oggi, per ben 5 volte a settimana nei periodi di maggiore traffico. Da domani, 25 maggio, riprendono i collegamenti con Atene, 2 volte.

Non sono le uniche novità in arrivo per lo scalo pugliese. Dal 26 maggio si torna a volare verso Olbia, fino a 4 frequenze settimanali,e dal 29 maggio la ripartenza del volo Bari – Ibiza (fino a 2 frequenze settimanali in alta stagione).

Durante il 2018, Volotea decollerà da Bari verso 18 destinazioni, 16 delle quali operate in esclusiva. Sarà possibile prendere il volo dallo scalo pugliese verso 5 mete domestiche (Venezia, Verona, Palermo, Catania e Olbia), e 13 all’estero verso Spagna (Ibiza e Palma di Maiorca), Croazia (Dubrovnik – novità 2018), e Grecia (Atene, Corfù, Creta, Kos – novità 2018, Mykonos, Preveza-Lefkada, Rodi – novità 2018, Santorini, Skiathos e Zante).

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito della compagnia, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center all’895 895 44 04.