È stato inaugurato oggi il nuovo bar all’Ospedale San Paolo di Bari. Il punto ristoro, ubicato all’ingresso principale, sarà operativo tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 7 alle 20. I locali che ospitano il bar sono stati interessati da una radicale ristrutturazione durante cui sono stati eseguiti lavori di efficientamento energetico.

È stata inoltre allestita un’area relax con tavoli e posti a sedere per dare la possibilità agli utenti di consumare pasti veloci grazie alla varietà offerta di prodotti: disponibile anche un laboratorio per la produzione di primi e secondi piatti.

“Inaugurato oggi – annuncia il Direttore Generale della ASL Bari Dottor Vito Montanaro – il bar e punto ristoro presso l’Ospedale San Paolo di Bari aggiudicato al termine della procedura ad evidenza pubblica all’impresa Ladisa Srl. L’apertura presso il Presidio Ospedaliero rappresenta – commentano il Dottor Vito Montanaro e la Direttrice Sanitaria dell’Ospedale San Paolo Dottoressa Angela Leaci – un fatto epocale visto che avviene a distanza di oltre 30 anni dall’avvio delle attività presso la struttura utilizzata come pronto soccorso dal 1985 e come presidio ospedaliero dalla fine degli anni ’90”.

“La più grande soddisfazione è quella di essere riusciti a mettere nelle condizioni quanti lo vorranno di usufruire e dei benefici di una pausa di qualche minuto prima di tornare al lavoro o dopo aver finito il proprio turno. Quella che abbiamo celebrato oggi non è semplicemente l’inaugurazione di un bar ma la prova e la rappresentazione del ripristino della legalità in una zona come San Paolo troppo spesso considerata terra di nessuno. Per mettere fine all’abusivismo e all’illegalità in un settore, come la vendita di bibite e bevande, in cui imperversano gli abusivi”.

