Il Bari ne fa tre al Locri e consolida il primato in classifica, a più 11 sulla Turris. Di Cesare, Simeri e Floriano stendono i padroni di casa nella ripresa, dopo una strenua difesa del fortino.

L’uomo di giornata, però, non è nessuno degli autori del gol, ma il tifoso che esulta a modo suo sporgendosi troppo dalla ringhiera, facendo un memorabile capitombolo. Secondo alcune informazioni il supporter non si sarebbe fatto male in modo serio, seppure a quanto pare dovrà restare a riposo indossando un collare per un po’. Non è certo possa rientrare subito a Bari per via degli accertamenti a cui è stato sottoposto.

Il ritorno alla vittoria in trasferta dopo due sconfitte e l’abissale vantaggio sulla seconda in classifica passano in secondo piano.