Dopo 23 anni potrebbe ritornare a Bari il titolo italiano pesi medi della boxe. A gareggiare per il titolo sarà Marco Boezio, un giovane atleta di Capurso che in questi ultimi mesi, presso la palestra Moving Center di Triggiano dove viene seguito dai maestri Nicola Loiacono, Aldo Quero e Antonio Armeno, si sta allenando duramente per la sfida contro Mirko Geografo, detentore del titolo.

Il combattimento avverrà in una grande serata per la boxe italiana al Foro Italico il prossimo 22 settembre. “Non sarà facile gareggiare in casa dell’avversario – ha commentato Marco – soprattutto se parliamo di chi ha levato il titolo a Domenico Spada, uno dei nomi più noti del panorama del pugilato”.

“Per me – conclude Boezio – è un grande onore rappresentare Bari, ma anche Taranto che mi ha adottato sotto il punto di vista pugilistico. Questo match è per me fonte di orgoglio perché ho la possibilità di riportare il titolo nel barese dopo Michele Piccirillo”.