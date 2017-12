Anche quest’anno si rinnova una generosa tradizione per il consigliere comunale Giuseppe Carrieri: il presidente della commissione Trasparenza ha infatti donato l’intero compenso di consigliere comunale del mese di Dicembre al Teatro Petruzzelli.

“Uno dei gioielli di Bari che, in campagna elettorale, mi ero impegnato a sostenere e difendere – sottolinea Carrieri – Un presidio di bellezza e cultura di cui dobbiamo essere fieri e orgogliosi. Ho chiesto al Soprintendente Biscardi di impiegare la somma anche per far suonare un giovane musicista barese in una delle prossime opere del 2018”.

