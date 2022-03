La portaerei “Garibaldi” coordinerà le esercitazioni della Nato in Norvegia previste per domani, 14 marzo. La nave era partita dal porto di Taranto lo scorso 15 febbraio. “Cold Response 2022 è una regolare esercitazione pianificata da molto tempo che la Norvegia ospita con cadenza biennale. L’esercitazione di quest’anno è stata annunciata oltre 8 mesi fa. Non è legata alla non provocata e ingiustificata invasione dell’Ucraina da parte della Russia”. Così l’organizzazione internazionale ha spiegato in una nota l’operazione. Le esercitazioni riguarderanno 30mila militari, con 200 aerei e 50 navi. Il compito dell’equipaggio della Garibaldi sarà di coordinamento delle esercitazioni tra i diversi Paesi. Anche se l’iniziativa prende il via ogni due anni, quest’anno ha alcune novità. L’operazione si svolge a meno di 500 chilometri dalla Russia, impegnata nella guerra in Ucraina.

In più, quest’anno la Svezia e la Finlandia parteciperanno alle esercitazioni. I due Paesi non appartengono ufficialmente alla Nato, ma partecipano spesso alle operazioni di Stati aderenti. Le esercitazioni saranno via terra, mare e aerea. Le forze armate russe hanno ricevuto l’invito a inviare propri osservatori, ma pare che ci sia stato un rifiuto da parte di Mosca.