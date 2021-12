Una riunione di 70 “no vax” in un locale a Carmiano, in provincia di Lecce, è stata interrotta dall’arrivo dei Carabinieri che hanno sorpreso tutti i partecipanti senza mascherine. Alcuni sono rimasti lì, altri sono fuggiti. Una di loro, una 36enne è stata denunciata per aver organizzato questo incontro senza un’autorizzazione, gli altri invece hanno giustificato la loro presenza lì come un “incontro sulla scuola”.