Navigatori speciali in pista per la prima edizione di “Motorterapia, trofeo Aci Bari“. La manifestazione si è tenuta domenica mattina all’Autodromo del Levante di Binetto, una giornata ricca di emozioni per i piccoli e grandi protagonisti che hanno potuto correre come veri piloti.

L’evento è stato organizzato da Motoclub Salentum Terrae e Aci Bari Bat: “Bello vedere l’emozione di questi ragazzi – ha detto il creatore di Motorterapia, Francesco Perulli -. Qui abbiamo trovato un’accoglienza fantastica. Oggi è una gara di baci, sorrisi e abbracci”.

“Abbiamo voluto esserci fortemente. Siamo qui con la promessa che non sarà l’ultima volta, ma è un inizio” ha aggiunto il direttore di Aci Bari Bat, Maria Grazia Da Renzo. “Questo posto diventerà presto un circuito europeo – ha continuato il presidente dell’Aci Bari Bat, Francesco Ranieri – grazie a Ivan Pezzolla che gli ha ridato vita e presto partirà anche l’ampliamento”.

Presenti tutte le associazioni che hanno collaborato all’iniziativa, oltre a Polizia di Stato e Carabinieri. “Il motore è una emozione – ha aggiunto il dottor Francesco Manfredi del comitato paraolimpico Puglia – e l’emozione e felicità sono terapia”. Presente anche il garante disabili della Regione Puglia, Pino Tulipani. Terminati i giri in pista, spazio ai panzerotti baresi. Appuntamento alla prossima edizione.

