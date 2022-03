“L’Italia, entro il 2024, dovrà piantare almeno 6,6 milioni di alberi, creando 6.600 foreste urbane in 14 città metropolitane, con una superficie pari a oltre 9mila campi da calcio”. Così la consigliera comunale di Polignano del Movimento 5 Stelle Maria La Ghezza ha spiegato le motivazioni dietro la proposta di legge depositata dalla senatrice del MoVimento 5 Stelle Emma Pavanelli. L’obiettivo è creare un parco a tema a Polignano per ricordare le vittime del Coronavirus. In più, c’è già in Parlamento una legge approvata. Infatti, la normativa 10 del 14 gennaio 2013 stabilisce che i Comuni sopra i 15mila abitanti devono piantare un albero per ogni nuovo nato o adottato nel territorio. “La piantumazione di alberi, ovviamente, deve avvenire sotto la supervisione tecnica di un agronomo così da non vanificare gli sforzi e massimizzare le potenzialità. Anche a questo servirebbe l’Ufficio Agricoltura”, conclude la consigliera La Ghezza.