La civiltà di una comunità si misura anche dalle attenzioni che vengono riservate quotidianamente per le donne in gravidanza e le neomamme, custodi del miracolo della vita e guide dei cittadini del domani. La FIDAPA Sezione di Gravina in Puglia, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, offre alla città la possibilità di poter guardare oltre e imparare ad aver cura delle madri, partendo dai diritti garantiti per loro dal Nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 10 novembre 2021. La sezione gravinese presenterà l’8 marzo 2022, presso il municipio cittadino, un progetto per la creazione di “Parcheggi rosa”. Si tratta di spazi auto riservati alle donne incinte e a tutte le mamme che viaggiano con figli al di sotto dei 2 anni.

Presenzieranno all’evento il Commissario Straordinario del Comune di Gravina in Puglia, dr.ssa Rossana Riflesso, l’Autorità BPW International, avv. Eufemia Ippolito, nonché Past Presidente nazionale Fidapa, e le socie. Durante il summit verrà protocollata la relativa istanza, a cura dell’avv. Antonia D’Ecclesiis, attuale Presidente di Sezione. “Obiettivo dell’iniziativa: favorire e diffondere la cultura del rispetto, attraverso azioni visibili, che inducano a provocare una riflessione. Occasione per la Città, di allungare il passo“, così l’avvocatessa D’Ecclesiis delinea il leitmotiv dell’intero progetto.