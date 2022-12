Sarà un 2023 pieno di appuntamenti quello che aspetta i MODA’, che dopo la partecipazione (annunciata domenica in diretta al Tg1 da Amadeus) alla 73° edizione del Festival della Canzone italiana partiranno per un lungo tour nei principali teatri italiani per la prima volta accompagnati da una orchestra.

Dal 7 all’11 febbraio 2023 i MODA’ saranno quindi tra i protagonisti della kermesse sanremese, terza volta in carriera per la band milanese che torna all’Ariston dopo il secondo posto nel 2011 con “Arriverà” (il brano in duetto con Emma Marrone certificato 2 volte platino) e il terzo nel 2013 con “Se si potesse non morire” (platino). l 2023 segna anche il decimo anniversario della pubblicazione di “GIOIA”, album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo. Il ritorno sul palco del Teatro Ariston e il successivo tour nei teatri sarà anche l’occasione per festeggiare i vent’anni di storia dei MODA’ (2003 – 2023) e i molti traguardi raggiunti da Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria).

La band sarà in concerto in Puglia il 13 e 14 maggio al Teatro Team di Bari.