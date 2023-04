Un turista americano è deceduto stamattina, 18 aprile, nell’Aeroporto Internazionale di Bari-Karol Wojtyla a causa di un malore improvviso e la sua cagnolina, rimasta sola ma munita di microchip, è stata affidata temporaneamente al Canile sanitario barese. A dare la notizia è stato proprio quest’ultimo attraverso un post su Facebook nel quale invitano gli utenti a ricercare parenti e conoscenti per poter capire se qualcuno potrà prendersene cura.

Una storia davvero TRAGICA.

Il suo proprietario, statunitense, è deceduto improvvisamente in aeroporto. Lei, regolarmente microchippata, si trova in canile in attesa di capire se qualcuno dei famigliari potrà prendersene cura. LO SCOPO DEL POST È QUELLO DI, IN AFFIANCAMENTO ALLA POLIZIA DI STATO, rintracciare nel più breve tempo possibile, i parenti del defunto. Non possiamo fornire i dati per motivi di privacy, ma cerchiamo condivisioni e aiuto nei gruppi internazionali e CALIFORNIANI affinché possiamo arrivare rapidamente a parenti e conoscenti della bull terrier.

NON È PERTANTO IN ADOZIONE!!!“