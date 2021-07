L’emergenza sanitaria migliora costantemente in Puglia, ma il Covid presenta il conto alla Regione. Ad annunciarlo è il Presidente della Regione, Michele Emiliano, che informa, “Abbiamo un buco sanitario da 200 milioni, noi abbiamo anticipato tutte le cifre dello Stato e dal Governo non ci vogliono rimborsare”.

Durante la prima ondata, vale a dire nel periodo marzo – aprile 2020 l’allora commissario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, aveva annunciato che le spese per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, sostenute dalle regioni, sarebbero state rimborsate dallo Stato.

Il problema non riguarderebbe solo la Puglia, ma in generale tutte le regioni che hanno speso più di 1,7 milioni di euro. In queste ore intanto sono allo studio, al Consiglio Regionale, emendamenti ai decreti ministeriali per far si che la regione non si accolli queste spese.