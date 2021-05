Dopo il video del presunto parcheggiatore abusivo bloccato N’dèrre a la lanze, uno dei luoghi più caratteristici della movida barese torna a far parlare di sé.

A denunciare quanto accaduto ieri sera è una signora sulla bacheca Facebook del sindaco Decaro. “Ho mancato di dare l’obolo al gentil signore che supervisionava la piazza del parcheggio e ho ritrovato così la mia macchina – si legge nel post -. Sento spesso dire ‘amo Bari, ma meno i baresi’. Io la città la amo, come anche molti miei amici che la abitano, con tutti i suoi pregi e difetti. Però quello dei parcheggiatori abusivi non è un difetto ma una piaga che rovina, condiziona, denigra e fa da deterrente verso chi, come me, viene da un altra città per passare qualche ora piacevole sul lungomare in compagnia di persone care”.

“Una storia che va avanti da sempre, un ricatto continuo, una tassa fissa da pagare ogni volta che si arriva a Bari – conclude -. Ora a chi dovrei chiedere di risarcirmi? E mi chiedo, se per le fornacelle presenti tre giorni l’anno si è fatta tanta (giusta) battaglia, perché questi signori continuano a fare il proprio comodo indisturbati tutti i santi giorni?”.