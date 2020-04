Nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana alcuni ladri si sono introdotti all’interno del ristorante Torre Alba a Sannicandro e hanno fatto razzia di tutto ciò che vi era all’interno. Stando a quanto raccontato dai proprietari, alcuni ignoti hanno forzato una delle porte secondarie agendo indisturbati. “Non solo la merce, che in questo periodo di emergenza potevamo prevedere, ma anche tutta l’attrezzatura”, ha scritto la proprietaria su Facebook.

“Anni di sacrifici sono andati in fumo. Dopo quattro anni dall’apertura – scrive la titolare affranta per quanto accaduto – ci troviamo a dover fare tutto daccapo. Chi è stato capace di fare un vile gesto nei miei riguardi o non mi conosce abbastanza o ha sperato in qualcosa che ne io ne la mia famiglia può affrontare”.

“Adesso – continua – le esigenze primarie sono ben altro. Non porto né odio né rancore nei riguardi degli esecutori, anche perché non potevano scegliere giornata migliore se non quella del perdono dove papa Francesco ci ha benedetto tutti. La voglia di rialzarmi è tanta e lo farò quando tutto questo finirà”.

“Non so da dove e come iniziare – conclude la proprietaria – ma vi prometto che ci proverò anche con l’aiuto di chi come me vuole vedere Torre Alba rinascere”.