Nuovo consueto bollettino della Protezione Civile nel giorno in cui il ministro per la Salute, Speranza, è tornato sul tema dell proroga delle misure restrittive per contenere la diffusione del contagio. Durante la conferenza stampa il capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, ha fatto sapere che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 727 decessi. I deceduti sono 13.155, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

I casi positivi al momento sono 80572, rispetto a ieri sono 2937 in più. Ad oggi, in Italia sono stati 110.574 i casi totali. Al momento ci sono 4035 pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un incremento di 12 rispetto a ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 1118. il in totale sono 16847.

Nello specifico i malati in Lombardia sono 25.765, 641 in più rispetto a ieri, 11.489 in Emilia-Romagna (+536) 8.224 in Veneto (+374), 8.470 in Piemonte (+388), 3.456 nelle Marche (+104), 4.432 in Toscana (+206), 2.645 in Liguria (+137), 2.758 nel Lazio (+116), 1.976 in Campania (+105), 1.206 in Friuli Venezia Giulia (+46), 1.483 in Trentino (+94), 1.112 in provincia di Bolzano (-30), 1.756 in Puglia (+102), 1.544 in Sicilia (+52), 1.211 in Abruzzo (+20), 864 in Umbria (+13), 540 in Valle d’Aosta (-12), 675 in Sardegna (+18), 610 in Calabria (+4), 131 in Molise (+14), 225 in Basilicata (+9).

In merito ai decessi, in Lombardia sono 7.593 (+394), 1.732 in Emilia-Romagna (+88), 499 in Veneto (+22), 886 in Piemonte (+32), 477 nelle Marche (+25), 253 in Toscana (+9), 460 in Liguria (+32), 148 in Campania (+15), 169 nel Lazio (+7), 122 in Friuli Venezia Giulia (+9), 129 in Puglia (+19), 116 in provincia di Bolzano (+40), 88 in Sicilia (+7), 123 in Abruzzo (+8), 37 in Umbria (+0), 59 in Valle d’Aosta (+3), 173 in Trentino (+9), 38 in Calabria (+2), 34 in Sardegna (+3), 10 in Molise (+1), 9 in Basilicata (+2).