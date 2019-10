Non c’è stato nulla da fare per la passeggera di una delle due macchine coinvolte nell’incidente frontale avvenuto domenica sera a Triggiano in viale Aldo Moro. La 60enne è morta nella notte tra domenica e lunedì a causa di un arresto cardiocircolatorio seguito poi da una emorragia interna.

L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei Carabinieri di Triggiano, ma secondo alcune ipotesi la donna deceduta viaggiava con altre due persone a bordo di un’auto che si sarebbe scontratta frontalmente con una vettura proveniente dal lato opposto. Feriti in modo lieve sia i due coniugi che si trovavano con la 60enne, sia le due donne a bordo dell’auto coinvolta.

I militari al momento stanno effettuando ulteriori accertamenti per capire gli istanti che hanno preceduto l’incidente, per individuare eventuali responsabilità. Il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo della donna per accertare con precisione le cause del decesso.