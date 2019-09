Iniziare male la giornata è una di quelle cose che ti può mettere di cattivo umore e mandare storto tutto quanto, speriamo dunque che non sia così per l’autista dell’autobus 7212 dell’Amtab e per i passeggeri, ovviamente.

Questa mattina, infatti, un guasto ha costretto la vettura ad una sosta forzata e prolungata in corso Vittorio Emanuele, in pieno centro. Sul posto, come si vede, è dovuto intervenire un meccanico per tentare di rimettere in movimento il catorcio, ma la giornata ormai è tutta in salita.