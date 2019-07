Notte di fuoco ad Adelfia e non per il caldo torrido che non accenna a dare tregua. Qualcuno che non aveva niente di meglio da fare ha dato alle fiamme i cassonetti della raccolta differenziata in via Marconi, davanti ai civici 17, 21 e 27. Passi uno, ma ben tre roghi spontanei sono statisticamente impossibili, o meglio con una probabilità prossima allo zero.

Perché danneggiare la proprietà pubblica, se poi il costo di quei bidoncini sarà riversato sulla collettività? Forse perché chi lo ha fatto non paga le tasse quindi non si preoccupa dell’aggravio di spesa, per non parlare poi del fatto che le fiamme sprigionano gas nocivi, con tutte le conseguenze del caso. Per accendere un fiammifero non serve tanta intelligenza, e qui siamo prossimi allo zero. Speriamo che qualche telecamera abbia registrato il genio in azione.

