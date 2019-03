I tradizionali falò di San Giuseppe sono caduti nel mirino della Polizia Locale che questa mattina, assieme agli operatori Amiu, ha proseguito le operazioni di sgombro delle zone indebitamente utilizzate in occasione del 19 marzo. Il sopralluogo ha interessato in particolare via Giuseppe Verdi, nelle vicinanze dello Stadio della Vittoria.

“Non possono farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa” recita l’art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Secondo la normativa in vigore, dunque, le accensioni non autorizzate e pericolose sono vietate e punite con sanzioni di carattere penale. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

