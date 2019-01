Morire di solitudine. È questa la causa del decesso di un uomo di 60 anni, trovato senza vita nel suo appartamento nella periferia di Corato. L’uomo viveva da solo ed era stato visto l’ultima volta un mese fa.

Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato dal proprietario dell’appartamento, arrivato sul posto per riscuotere l’affitto. Dai primi accertamenti pare che il 60enne sia morto per cause naturali.