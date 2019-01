Non solo gelo e neve. Anche il vento sta creando non pochi problemi in Puglia: a Bari le forti raffiche di tramontana hanno letteralmente abbattuto uno degli alberi di piazza Diaz, a pochi passi dalla ruota panoramica.

L’arbusto è caduto su una delle giostrine per bambini procurando seri danni alla struttura. Fortunatamente l’incidente è avvenuto di notte e quindi non risultano feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area. Un episodio simile era già successo in passato.