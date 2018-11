I Carabinieri di Lecce hanno eseguito nelle province di Lecce, Brindisi e Bari 41 ordinanze di custodia cautelare, di cui 30 in carcere e 11 ai domiciliari, 55 le persone indagate. Le accuse sono di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, estorsione, detenzione e porto illegale di armi. Le misure sono state emesse dal gip di Lecce, su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’indagine, avviata nel mese di ottobre del 2015, fino a dicembre del 2017, ha fatto emergere le attività criminali delle due organizzazioni.

Due a quanto pare le associazioni malavitose colpite dalle ordinanze, una operativa nei territori di Tricase e Tiggiano, con ramificazioni nel Brindisino e a Terlizzi, riconducibile al clan ‘Dello Russo-Ficco’ e dedita allo spaccio di cocaina, eroina, marijuana e Hashish. La seconda associazione, attiva su Taurisano e Corsano, riguarda principalmente il traffico e lo spaccio di eroina nei paesi del basso Salento, gestito da esponenti della criminalità del quartiere 167 della città di Lecce.

In manette carcere sono finiti:

Ivan Abate, 39enne di Taurisano; Stefano Bleve, 40enne di Corsano; Antonio Calò, 46enne leccese noto come “Nano”; Omar Alberto Caloro, 28enne di Tricase; Omar Capece, 28ene di Alessano; Giulio Carangelo, 50enne di Taurisano noto come “Chiacchiera”; Donato Rosario Colona, 42enne di Taurisano noto come “Zappa”; Roberto Corpus, 53enne di Lecce; Dario De Angelis, 29enne di Tricase; Mario De Luca, 42enne di Lecce; Michela De Ruvo, 30enne di Terlizzi; Giambattista De Sario, 43enne di Terlizzi noto come “Rocky”; Roberto Dello Russo, 38enne di Terlizzi noto come “Malandrino”; Paolo Ficco, 39enne di Terlizzi; Luca Andrea Frattolillo, 33enne di Tricase; Luca Frisone; 47enne leccese noto come “Frisa”; Alessandro Manni, 46enne di Taurisano, noto come “Mesciu”; Sergio Margoleo, 26enne di Ugento; Gianni Martella, 32enne di Corsano; Simone Martella, 35enne di Tiggiano noto come “Moto”; Pasquale Nestola, 49enne di Collemeto, noto come “Ciccio”; Antonio Orlando, 27enne di Corsano; Sergio Panarese, 34enne di Tricase noto come “Fragola”; Nadia Pispero, 48enne di Taurisano; Antonio Rizzo, 33enne di Taurisano noto come “Maiato”; Giovanni Rizzo, 50enne di Taviano noto come “Collana”; Pamela Rizzo, 26enne di Tricase; Stefano Schirinzi, 26enne di Tiggiano noto come “Servola”; Teodoro Vindice, 52enne di Brindisi noto come “Padre”; Matteo Zocco, 23enne di Corsano.

Ai domiciliari:

Eros Calabrese, 31enne di Corsano; Rocco Ciullo, 22enne di Morciano di Leuca; Alessandro De Iaco, 35enne di Poggiardo; Emanuela Elia, 43enne di Tricase nota come “Mena”; Cristian Fortiguerra, 32enne di Tricase noto ocme “Crigu”; Nadir Frisullo, 25enne di Tricase; Massimiliano Petracca, 40enne di Castrignano del Capo; Simone Piani, 29enne di Alessano; Donato Angelo Rainò, 51enne di Taviano noto come “Donatello”; Roberto Santo, 44enne leccese detto “Gemello”; Salvatore Savarelli, 24enne di Gagliano del Capo.