Una distrazione o una manovra sbagliata. Sono probabilmente queste le cause dell’incidente che si è verificato oggi pomeriggio nel porticciolo di Monopoli, a due passi dal borgo antico.

Un’automobile con a bordo una coppia di anziani si è infatti ribaltata finendo in mare. Fortunosamente niente di grave per i due occupanti che sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti di rito ma sono stati presto dimessi.

Sul posto sono intervenuti il personale della Capitaneria di Porto e gli uomini dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto al recupero dell’auto.

