Una colonna di fumo nero, scoppi a ripetizione e le fiamme che divorano le auto. Sono le conseguenze dell’incendio che si è sviluppato sabato pomeriggio in via Settembrini, non lontano dal centro di Mola. Il rogo si è sviluppato rapidamente intorno alle 18 e dalla prima auto ha poi coinvolto due mezzi vicini. Fortunatamente non risultano feriti.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme oltre a Polizia Locale e Carabinieri: quest’ultimi hanno avviato le indagini per risalire all’origine del rogo che comunque non pare di origine dolosa. Alcuni testimoni riferiscono infatti di aver intravisto del fumo fuoriscure dal vano motore di una delle auto coinvolte.

