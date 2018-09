Da tempo per gli studenti che alloggiano al Campus X di via Amendola la vita non è facile, soprattutto di sera tardi, quando si torna da un’uscita con gli amici o da intense giornate di studio che finiscono a notte tarda. Un gruppo di ragazzi con cattive intenzioni si aggira nella zona destando preoccupazione nei ragazzi che alloggiano all’interno del dormitorio.

La disavventura è capitata a una coppia che circa due mesi fa è stata fermata dal trio di malintenzionati. “Era tardi e in strada non c’era nessuno – racconta il ragazzo -. Eravamo all’incrocio dopo l’ospedale Giovanni XXIII quando una macchina improvvisamente si è fermata al centro dell’incrocio. L’autista è sceso e, con aria minacciosa, ha incominciato a chiederci se per caso ci conoscessimo. Credevo mi volesse picchiare e temevo per la mia ragazza soprattutto quando il secondo, dopo essere sceso dalla macchina, ha iniziato a girarci intorno”.

“Ci hanno chiesto i soldi – continua – dicendoci che ne avevano bisogno per fare benzina e si sono innervositi quando hanno capito che non ne avevamo. Hanno fatto svuotare la borsa della mia ragazza per vedere se avessimo qualcosa di valore. Per fortuna sono sopraggiunte diverse macchine che hanno costretto i tre ad andare via”.

“Non siamo gli unici ad aver vissuto questa disavventura – conclude il giovane -. In questi giorni gli stessi malviventi hanno fermato un gruppo di ragazzi che vivono nel nostro stesso collegio e sono riusciti a strappargli 15 euro, spaventati da una possibile violenza in caso di rifiuto”.

Abbiamo appreso il racconto del giovane, ancora spaventato per quello che gli è successo, e sarebbe giusto approfondire quanto è accaduto per rendere la vita dei ragazzi più tranquilla.