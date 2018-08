Incendio in un box a Monopoli. Il rogo, probabilmente causato da un corto circuito, si è sviluppato in un garage nel quartiere Sacro Cuore dopo mezzogiorno. All’interno pare ci fossero un motore e della benzina, ma fortunatamente non risultano feriti e l’incendio non ha coinvolto i locali adiacenti.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme: sul posto 3 squadre, una proveniente da Bari, le altre due da Putignano col caposquadra Michele Avella. Sul posto anche gli uomini della Polizia Locale che hanno interdetto provvisoriamente la zona al traffico per motivi di sicurezza.

