In quest’ultimo fine settimana, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Molfetta, hanno arrestato, nella flagranza di reato, due pregiudicati di Corato (BA) per tentato furto aggravato di un’autovettura.

L’intervento è scaturito dalla segnalazione al “112” di un cittadino che, in contrada Torre Gavetone, nel parcheggio adiacente alla spiaggia, ha notato due individui aggirarsi tra le auto dei bagnanti con fare sospetto. E’ quindi giunta immediatamente sul posto, una pattuglia del dispositivo di “Pronto Intervento” della Compagnia di Molfetta, la quale,

individuati i due soggetti, intenti ad armeggiare all’interno di una delle autovetture parcheggiate, si è avvicinata ed ha ingaggiato con gli stessi un rapido inseguimento.

Infatti, i due uomini, alla vista dei militari hanno cercato di allontanarsi repentinamente a bordo della loro autovettura, la quale, però, pochi metri più avanti è stata bloccata dai Carabinieri. All’interno dell’auto in uso ai due coratini, sono stati trovati diversi arnesi da scasso tra cui, un flessibile elettrico, diversi cacciavite, oltre ad alcune paia di guanti.

L’autovettura che doveva essere asportata, invece, ha riportato danni alla portiera ed all’interno dell’abitacolo. Nello specifico, i due topi d’auto, con l’utilizzo del flessibile, hanno danneggiato una catena in acciaio, posta dal proprietario come antifurto intorno al volante ed ai pedali. I due arrestati, entrambi con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, in seguito all’arresto sono stati condotti, su disposizione della Procura di Trani, presso la Casa Circondariale, in attesa di giudizio.