“Ero con degli amici, abbiamo sentito gridare, intorno tutti scappavano. Non abbiamo capito bene cosa stesse succedendo, ci siamo precipitati fuori senza guardarci indietro mentre la Polizia correva verso il luogo da dove provenivano le urla”. Francesca ha 42 anni, da una decina vive e lavora ad Amsterdam dove è arrivata direttamente da Bari. Voleva fare un’esperienza all’estero, alla fine le è piaciuta così tanto che ci è rimasta.

Due persone sono state accoltellate nella stazione centrale della capitale olandese, l’aggressore è stato ferito a colpi di arma da fuoco dalla Polizia. Per motivi di sicurezza un sottopassaggio è stato chiuso e il traffico ferroviario interdetto per un certo lasso di tempo, l’area è stata evacuata. La matrice del gesto al momento non è ancora nota, non è esclusa quella terroristica. La stessa Polizia ha diffuso uno scarno messaggio su Twitter.

“Sinceramente non credevo potesse capitare a due passi da me – ci ha detto – sono cose che senti sempre al telegiornale, ma non ti aspetti mai di andarci così vicino. Ora abbiamo davvero paura”.