Materassi, frigoriferi, mobili, buste dell’immondizia, blatte e sporcizia. Non immaginiamo il “buon” odore che i residenti di via Baracca angolo via Piave, sono costretti a sentire ogni giorno.

Oltre all’incuria di chi butta i rifiuti ad ogni ora, il problema principale, che fa infuriare i residenti del palazzo soprastante, è che i quei tre bidoni non dovrebbero essere lì. “Quei tre cassonetti arrivano da via Montegrappa e via Isonzo – denuncia una cittadina – spostati di sicuro da chi ci abita e dai commercianti. Lo stesso schifo si formava anche lì e siccome è ingestibile hanno spostato i bidoni sotto i nostri appartamenti”.

“La puzza che entra in casa ogni giorno è indescrivibile – continua – siamo costretti a chiudere le finestre per cercare di non inalare tali sostanze e per evitare l’invasione di blatte e altri insetti simili”.

“Sono circa 4 mesi che scrivo ripetutamente all’Amiu e alle autorità competenti – commenta ormai disperata – allegando le foto dello scempio di questa via. Ogni volta mi rispondono che stanno provvedendo alla rimozione, ma fino ad oggi non ho visto alcun cambiamento. Dieci giorni fa di mattina è arrivato un incaricato del comune a fare delle foto e mi ha assicurato che mancava poco e che la situazione stava per essere risolta, parole di mesi ormai“.

“Ho contattato anche il maresciallo dei carabinieri – conclude – che mi ha suggerito di denunciare gli enti tramite il mio avvocato, ed è proprio quello che sto facendo. Ho deciso di rivolgermi al vostro giornale perché forse è l’unico modo per farsi sentire dalle autorità”.

