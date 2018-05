Il corpo del 29enne Giovanni Spada, Gianni per tutti gli amici, è stato ritrovato senza vita nelle vicinanze del negozio di articoli per il fai da te Diodato, nei pressi del ponte Adriatico. Stando a quanto siamo riusciti ad apprendere, il decesso sarebbe dovuto a cause naturali, anche se non sono ancora state esclusi altre ipotesi, motivo per cui la salma sarà sottoposta ad autopsia. Di Spada a quanto pare si erano perse le tracce alcuni giorni fa, destando nel quartiere Libertà, dove viveva, grande apprensione.

print