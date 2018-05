In attesa che inizi l’operazione di cattura, così come annunciato qualche giorno fa da Antonio Decaro, i cinghiali continuano a fare il bello e il cattivo tempo e, anzi, sembrano aumentare giorno dopo giorno.

Ieri sera, in particolare, le ormai solite incursioni solitarie al San Paolo si sono trasformate in una piccola “invasione”. Le segnalazioni e i video si sono moltiplicati a vista d’occhio: diversi i cinghiali avvistati per esempio in via Sicilia, a due passi dalle abitazioni, nelle aiuole di fronte al supermercato Maxi Sidis del nuovo San Paolo.