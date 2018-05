Hanno rischiato grosso i 4 militari in licenza che oggi pomeriggio viaggiavano sulla statale 16. Per cause ancora tutte da chiarire, il conducente ha perso il controllo dell’auto, una Ford Fiesta, uscendo fuori strada allo svincolo per San Pio. Il mezzo ha terminato la sua corsa schiantandosi contro il muretto di un piccolo casolare.

L’auto risulta praticamente semi-distrutta ma fortunatamente gli occupanti ne sono usciti quasi illesi. Solo un ragazzo è stato trasportato all’ospedale San Paolo ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, oltre al 118 di Palese anche la Polizia Locale per i rilievi di rito.