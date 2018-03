A Bari i Carabinieri hanno arrestato un 29enne pluricensurato, già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con Obbligo di Soggiorno, e della propria compagna convivente 19enne con qualche precedente di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, responsabili in concorso dei reati di detenzione ai fini di spaccio di una notevole quantità di marijuana e detenzione illegale di munizionamento.

In particolare, F.D., accortosi della presenza dei Carabinieri in via Piave, si è dato alla

fuga, rientrando nella propria abitazione. Immediatamente seguito dai militari, i quali hanno eseguito la perquisizione domiciliare. Proprio in questa fase, i Carabinieri posizionati

nel retro della casa hanno visto la donna che tentava di disfarsi di una busta di plastica, lanciata nel cortile condominiale sottostante. Immediatamente recuperata, al suo interno è stato trovato 1 chilo di marijuana.

Una volta entrati in casa, i militari hanno dato inizio ad una minuziosa attività di perquisizione che ha permesso il rinvenimento di altra marijuana, materiale vario per il confezionamento, numerosissime bustine in plastica, coltelli intrisi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, fogli manoscritti indicanti la contabilità relativa alla vendita dello stupefacente nonché due proiettili inesplosi, di cui uno avente cal.7.65 GFL e l’altro WRA 32 AUTO.

Il tutto è stato posto sotto sequestro in quanto ritenuto corpo del reato. La sostanza stupefacente è stata trasmessa al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Bari per essere sottoposta ad esame specialistico, finalizzato alla determinazione del principio qualitativo e quantitativo. Si è, così, avuto modo di appurare che dalla droga sequestrata si sarebbero potute ricavare circa 6mila dosi.

Per tali ragioni i due arrestati sono stati tratti in arresto e, dopo le formalità di rito, per il Sorvegliato Speciale si sono aperte le porte del carcere mentre la compagna è stata sottoposta ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.