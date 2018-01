Giuseppe Casadibari, il 20enne ferito nell’agguato di Bitonto del 30 dicembre scorso in cui è morta Anna Rosa Tarantino, l’innocente 84enne finita sulla traiettoria dei proiettili, è stato dimesso stamattina dal Policlinico, dove era ricoverato.

Casadibari, con precedenti per droga e destinatario dei colpi di pistola esplosi nei pressi di porta Robustina, rivelatisi mortali per la povera donna, alla polizia riferì di non essersi accorto di nulla, impegnato in una telefonata. Nei sui confronti non risulta al momento alcun provvedimento.

print