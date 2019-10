La crisi si fa sentire e morde per tutti, nessuno escluso. Stamattina in viale Europa, davanti alla fermata della metro nel quartiere San Paolo, un branco di cinghiali senza soldi per il biglietto è stato visto chiedere la carità.

Non per fame, bontà loro, che il cibo tra cassonetti ribaltati e spazzatura gettata a terra non manca mai, ma senza ticket almeno in teoria sulla metro non si sale, e per quello ci vogliono gli euro. In teoria, perché in pratica beh, provate voi a vestirvi da cinghiale e passare inosservato, anche se, a onor del vero, la presenza degli animali selvatici nel quartiere è ormai assodata.