Pance che diventano tele su cui dipingere con i colori della vita. È questa l’arte che Rosy Valerio, giovane estetista bitrittese di 25 anni, ha portato sul piccolo schermo nel nuovo programma di Enrico Lucci.

Le donne in dolce attesa sono state le protagoniste della prima serata in onda su Rai 2. A fare da cornice al servizio ‘Reality Sciò’, il format condotto dal noto giornalista, nonché ex iena dal vivido tono ironico. Il body painting è il trend del momento. Sono molte le coppie di genitori che vogliono incorniciare quei momenti in modo originale e alternativo. Madrina d’eccezione è stata l’argentina Belen che aveva dipinto sulla propria pancia un ovetto kinder mentre attendeva il piccolo Santiago.

‘Tutto è partito come un gioco – ha affermato Rosy – quando la mia nipotina era ancora nel pancione. Ciò che sembrava solo un piacevole passatempo si è trasformato in una grande passione’. La fantasia è l’ingrediente che non può mancare tra disegni ispirati al meraviglioso mondo Disney, faccine, ovetti, leoncini e persino copie dell’ecografia.

In questi anni Rosy ha cercato di realizzare i desideri di tutte le giovani coppie, ma nessuno le aveva ancora chiesto di dipingere lo stadio San Nicola. Una richiesta fuori dal comune quella del papà intervistato durante la trasmissione, che ha fatto sorridere il noto giornalista. Per questa volta la passione calcistica del futuro papà è stata messa da parte. Il tradizionale disegno di Mickey Mouse è sembrato decisamente più adatto per il piccolo in arrivo. Bebé che, senza alcun dubbio, indosserà molto presto la sciarpa biancorossa.

“Per me non è un lavoro – ha concluso la giovane estetista – ma un momento magico perché dipingere su quei pancini che custodiscono una nuova vita è davvero emozionante”.

1 di 6